Введены в обращение новые купюры евро: стоит ли переживать гражданам Молдовы

Новые банкноты, как уточнили в ЕЦБ, будут служить дольше, так как меньше подвержены износу.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Новые банкноты номиналом 100 и 200 евро из серии "Европа" во вторник введены в обращение, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"В банкнотах использованы новые инновационные знаки безопасности. Их легче проверить с помощью метода "почувствовать, увидеть и повернуть"… Новые банкноты в 100 и 200 евро теперь такой же высоты, что и банкноты в 50 евро. Они поместятся лучше в кошельки, будут служить дольше, так как меньше подвержены износу", - сказано в сообщении.

В ЕЦБ уточнили, что купюра в 100 евро - третья по частоте использования после банкнот номиналом 50 и 20 евро.

Спрос на купюры в 100 и 200 евро ежегодно растет – на 7,6% и 8,6% соответственно.

"Банкноты 100 и 200 евро прошлых серий останутся законным платежным средством. Они продолжат находиться в обращении и постепенно будут изыматься из него", - уточнили в ЕЦБ.

Новая банкнота 100 евро © REUTERS / YARA NARDI

Новые банкноты 200 евро © REUTERS / YARA NARDI 1 / 2 © REUTERS / YARA NARDI Новая банкнота 100 евро

Банкноты серии "Европа" вводятся в оборот постепенно, в течение нескольких лет, в порядке возрастания. Первые четыре банкноты из новой серии (5, 10, 20 и 50 евро) были введены в обращение в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах соответственно.

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Ранее Центральные банки еврозоны полностью прекратили выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Последними государствами ЕС, которые выпускали эти купюры, до апреля 2019 года были Германия и Австрия. Они задержали вывод таких банкнот из обращения, ссылаясь на их популярность в своих странах.

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Согласно заявлению Европейского центрального банка (ЕЦБ), уже находящиеся в обороте банкноты номиналом 500 евро по-прежнему остаются законным средством платежа, их можно обменять в банках и пунктах обмена валюты. О том же заявил и Национальный банк Молдовы.

Также известно, что свыше 80% поддельных банкнот приходятся на купюры в 20 и 50 евро.

Согласно данным Европейского центрального банка, во второй половине прошлого года были изъяты из обращения 262 000 поддельных банкнот евро, что на 13 процентов меньше, чем в первом полугодии прошлого года и на 27,8% меньше, чем во второй половине 2017 года.

Более 80 процентов поддельных банкнот составляли купюры номиналом 20 и 50 евро. Большая часть (96,7%) поддельных банкнот была выявлена ​​в странах зоны евро. Остальные прибыли из стран-членов ЕС, не входящих в еврозону (2,2%) и других регионов мира (1,1%).

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