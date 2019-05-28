Эксперт: Sputnik говорит правду, которая не нравится определенным политикам

Запреты и санкции против Sputnik - это борьба со свободой слова, со свободой на право информации, считает политолог.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Инцидент с шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом, который во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса, это давление на свободу слова. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова кишиневский политолог Борис Шаповалов.

Как сообщил телеграм-канал Ближнее Зарубежье. LIVE, Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса во вторник. Власти Литвы утверждают, что он представляет "угрозу национальной безопасности".

Отвечая на вопрос, почему такое отношение к журналистам стало характерно для некоторых стран, Шаповалов отметил, что "российские СМИ, Sputnik говорят правду".

"Эта правда на сегодняшний день не нравится определенным политическим силам прежде всего на бывшем постсоветском пространстве. Речь идет о прибалтийских странах и нескольких государствах, которые входят, в так называемое, "Восточное партнерство" - чисто антироссийская программа. Это самая основная причина", - отметил Шаповалов.

По его мнению, видимо, это какое-то противодействие нормальной деятельности компании Sputnik, которая несет правду и информацию.

"Это глупо, потому что это борьба со свободой слова, со свободой на право информации. Это нецивилизованно и недемократично для тех политических режимов, которые себя называют проевропейскими", - отметил собеседник.

Таким образом, как считает политолог, такие страны демонстрируют свои ценности – "запретить, закрыть, если не можешь доказать и опровергнуть чужую точку зрения".

"Если ты пытаешься что-то скрыть от своего населения, то, значит, есть чего боятся. Но правда всегда найдет выход из положения", - отметил Шаповалов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В МИДе РФ прокомментировали ситуацию с запретом въезда российских граждан в Молдову

Похожая ситуация характерна и для Молдовы. Ранее власти неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля 2018 года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

"Молдова - транзитная страна. Мы находимся на перекрестке. Потому нам сам Бог велел поддерживать дружественные отношения - экономические, политические и культурные - как с Западом, так и Востоком. Как с Россией, которая является основным рынком сбыта наших, в первую очередь, сельскохозяйственных товаров, так и, естественно, с ЕС", - заключил Шаповалов.

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