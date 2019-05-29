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Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным

© Sputnik / Stringer
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (97)
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Основанием для задержания стали абсурдные и лживые обвинения Службы безопасности Украины, заявил журналист.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным. 

Кирилла надо отпускать
© Sputnik /
Акция в поддержку журналиста Вышинского: Кирилла надо отпускать

В письме Вышинского, текст которого опубликован на РИА Новости, журналист подчеркнул, что его задержание было незаконным, поскольку "основывалось на абсурдных и лживых обвинениях", выдвинутых против него сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Он напомнил о доводах СБУ, которая отмечает, что 15 мая 2018 года, в день ареста, Вышинский организовал на портале РИА Новости Украина размещение статьи "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". По утверждению СБУ, публикация "была размещена в интересах РФ с целью предоставления им помощи в... противодействии получению автокефалии украинской поместной церкви".

"Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ утверждает, что поймало меня "на горячем", в момент размещения на нашем сайте "подрывной статьи". Я, "как рука Москвы", при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью", - отметил журналист.

Он рассказал, что за это его и задержали без решения суда утром 15 мая, сотрудники СБУ отобрали ключи от "квартиры (то есть провели личный обыск, на который у них также не было решения/разрешения суда) и дальше пошло-поехало".

Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве
© Sputnik / Алексей Куденко
Акция в поддержку Кирилла Вышинского в Москве

Как объяснил журналист, материал являлся новостным сообщением и был подготовлен редакторами по открытым источникам. В тексте, по его словам, представлены две точки зрения. В частности, украинский эксперт Дмитрий Корнейчук высказывает скепсис по поводу получения автокефалии и считает, что власть уже готовит объяснения, почему "нет". Синод украинской неканонической структуры, как отмечает Вышинский, заявляет о внешнем вмешательстве в этот процесс.

Что показала экспертиза 

В письме Вышинский привел данные экспертизы публикации "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". Ее провел украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Согласно выводам эксперта, ничего крамольного, противоправного "в статье не содержится".

Согласно выдержке из заключения экспертизы, которую приводит Вышинский, в статье не содержатся "высказывания по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины", равно как и "предложения по поводу изменения формы государственного устройства с унитарного на федеральный". В ней также, по заключению экспертов, нет высказываний, "которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий". В публикации не содержится "признаков антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

"Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно", - подчеркнул Вышинский.

Арест Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

© Sputnik / Владимир Песня
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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (97)

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Теги:
Кирилл Вышинский
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