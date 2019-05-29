В Италии спасли пять щенят, житель Молдовы вез их в клетке контрабандой

Истощенные и обезвоженные животные помещены в карантин, водитель оштрафован на огромную сумму.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Жители одной из тихих улиц в итальянском Милане вызвали полицию, когда заметили, что некий мужчина выгружает из грузовика с иностранными номерными знаками клетку со щенками, которые выглядели измученными и больными.

Прибывшие на улицу Ромбон полицейские выяснили, что у водителя, гражданина Молдовы, нет необходимых документов на ввоз животных в страну. Четыре щенка пуделя и один - французского бульдога были привезены из Молдовы без микрочипов, медицинских карт и документов о вакцинации против бешенства.

Собаки были конфискованы, и доставлены в специализированный центр Via Aquila, где врачи обнаружили, что щенки были голодны и обезвожены. Водитель, 35-летний гражданин Молдовы, оштрафован на 8 тысяч евро, сообщает газета Milano Post.

В ходе расследования установлено, что щенки, помещенные в карантин, проехали на грузовике в клетке почти две тысячи километров, некоторым из них было всего по нескольку месяцев.

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