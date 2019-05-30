Юбилей космонавта Леонова - как он вспоминает о Молдове

С шага в бездну началась новая эра в освоении космоса человеком, а сделал этот шаг летчик-космонавт, Герой Советского Союза Алексей Леонов.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. В плеяде легендарных личностей XX века особое место занимает Алексей Леонов, который сегодня отмечает 85-летний юбилей. Алексей Архипович принимает поздравления от президентов постсоветских республик, от звезд эстрады, от коллег.

Первый шаг в неизведанное космическое пространство прославил Леонова, навсегда вписав его имя в историю. О том, страшно ли было ему шагнуть в бездну, и как он вспоминает о пребывании в Молдове, легендарный летчик-космонавт рассказал корреспонденту Sputnik.

"Да, было страшно. Только глупый не испугается такого. А нормальный человек должен понимать уровень опасности. Я тогда ощущал себя человеком, идущим в никуда. Но есть еще и гражданский долг. Мой состоял в том, чтобы выяснить, может ли человек работать в открытом космосе. Оказалось, что может, но это очень сложно", — рассказал Леонов.

Позже Алексей Архипович работал председателем всесоюзного ГТО ("Готов к труду и обороне!" — норма физвоспитания населения — ред.). Один из ежегодных заключительных чемпионатов ГТО проходил в Кишиневе.

"Стояла теплая погода, и мы были этому удивлены, так как уже наступил конец октября. Думаю, что и всеобщее настроение повлияло на то, что соревнования прошли на самом высоком уровне. Местные жители отнеслись к нам с большой теплотой — даже на свадьбу пригласили", — вспоминает Леонов.

Собеседник уверен, что тех людей, на свадьбе которых он присутствовал, можно найти и сейчас.

Правда, имен их он не помнит.

"Мы провели там целый вечер, участвовали во всем этом интересном действе", — вспоминает Леонов.

Он рассказал, что теплые отношения у него сложились с Петром Лучинским, тогда главой республиканского комсомола.

"Это необычно веселый человек. Когда он стал президентом Молдовы, мне довелось посетить его инаугурацию", — добавил Леонов.

В наши дни про подвиг Леонова сняли фильм "Время первых", где роль космонавта сыграл народный артист России Евгений Миронов.

Однако сохранились и архивные кадры момента выхода Леонова в открытый космос.

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