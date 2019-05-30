Мужчина из Молдовы "рекламировал" бывшую жену на порносайтах - из мести

Женщина едва не сошла с ума, когда ее телефон раскалился от звонков мужчин, желавших интим-услуг. Ревнивца нашли и наказали.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Житель Молдовы был приговорен судом в Италии к году и восьми месяцам тюрьмы за то, что публиковал телефонный номер своей бывшей жены на порносайтах, рекламирующих интимные услуги.

Пара жила в итальянском городе Римини, между ними часто возникали ссоры, сообщает издание riminitoday.it. По словам пострадавшей, муж был одержим ревностью и регулярно устраивал ей скандалы, обвиняя ее в изменах и в том, что она обращает внимание на других мужчин. В итоге ссоры привели к разводу. Однако и после развода мужчина не успокоился - он решил отомстить своей жене, выбрав для этого своеобразный способ.

В течение долгого времени он рассылал номера телефонов своей бывшей жены на порносайты, где рекламировали интим-услуги. К публикации он прилагал фотографии женщины, а также длинный список секс-услуг, которые она якобы оказывает.

Женщине без конца звонили "заинтересованные лица" с предложениями секса за деньги. Своего бывшего супруга она заподозрила, когда в очередной раз поменяла телефонный номер, однако вскоре тот обновился и на порносайтах.

В результате женщина обратилась в полицию. В ходе расследования мужчина признал свою вину.

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