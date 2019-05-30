Юная красотка из Молдовы получила главную роль в голливудском фильме - фото

Девушка начала актерскую карьеру в 14 лет и снялась в клипе Carla’s Dreams.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Вера Задойнова, 19-летняя актриса из Молдовы, получила главную роль в фильме "The Dancing Class", который снимает в Голливуде знаменитая студия Warner Bros. Entertainment.

В июле прошлого года Вера сыграла в видеоклипе "Lacrimi și pumni în pereți" известной молдавской группы Carla’s Dreams.

А в возрасте 14 лет ей досталась роль роль в украинском кинофильме - исторической драме, в которой были задействованы актеры из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Румынии и Канады. Режиссером картины стал молдавский кинематографист Валерий Жереги.

В последние годы актриса живет вместе с семьей в Лос-Анджелесе в США. Она училась в лицее Сан Хуан в Калифорнии, затем в актерской школе "Ivana Chubbuck Acting Studios Hollywood", сообщает издание zugo.md.

В Кишиневе актриса сыграла ряд ролей на сцене театра "Eugene Ionesco".

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