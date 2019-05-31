Питерские профессионалы подготовили для Молдовы уникальное шоу дронов

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Шоу дронов, подготовленное специалистами из Санкт-Петербурга, откроет 1 июня летний сезон в "ОрхейЛэнде".

Организаторы сообщают, что такого зрелища не видели зрители всего нашего региона.

Вечером в субботу около сотни разноцветных беспилотников взлетят одновременно и сформируют неповторимую картинку. Другие детали организаторы держат в секрете.

Это шоу станет завершением праздника в честь Международного дня защиты детей. Утром гостей парка развлечений встретят огромные куклы. Будет открыта аквазона с двумя водными горками.

Но главное, что в грядущем летнем сезоне посетителей "ОрхейЛэнда" ждут современные американские горки, которые, как обещает администрация парка, удивят каждого.

Протяженность трассы составит 350 метров, высота - 10 метров, а ширина - 17 метров.

Американские горки изготовлены в Италии с учетом специфики оргеевского парка развлечений.

Для детей в "ОрхейЛэнде" будет действовать особый городок со множеством видов развлечений – от занятия различными ремеслами до вождения в условиях, близких к реальным.

Площадь парка развлечений "ОрхейЛэнд" составляет 20 тысяч квадратных метров. Впервые он был открыт 1 июня 2018 года. С тех пор его посетили более полумиллиона человек, включая гостей из-за рубежа. Пропускная способность "ОрхейЛэнда" превышает 50 тысяч посетителей в день.

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