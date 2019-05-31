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Посетитель в одном из управлений Пенсионного Фонда РФ, фото из архива

Единые пенсии для стран ЕАЭС — решение стало еще ближе

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Александр Исаев
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Страны Евразийского экономического союза работают над интеграцией систем пенсионного обеспечения.

За рубежом работают сотни тысяч молдавских граждан, и однажды все они выйдут на пенсию. Это когда-то уход на пенсию у нас называли "заслуженный отдых". Теперь все иначе, и наступление пенсионного возраста сплошь и рядом только добавляет проблем. Как быть людям, которые состарились, работая всю жизнь — но за рубежом? Какое государство будет их содержать?

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Это очень сложный вопрос, и не только для Молдовы, но и для других постсоветских стран, где люди массово уезжают за границу в поисках заработка. Игнорировать его невозможно, и правительства пытаются заключать двусторонние соглашения о пенсионном обеспечении — хотя бы с теми странами, где больше всего наших трудовых мигрантов. Но продвигается этот процесс крайне медленно.

Именно поэтому стоит обратить пристальное внимание на пример Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где к проблеме подошли решительно, комплексно и на самом высшем уровне. Об очередном этапе в этой работе рассказал президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, которое состоялось в столице Казахстана в честь пятилетия этого интеграционного объединения.

Президент РФ подтвердил поддержку идее введения единой пенсии для стран ЕАЭС. "Отмечу подготовку Евразийской экономической комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для простого гражданина это имеет важное значение. Неважно, где конкретно он работал, главное – чтобы были подтверждающие документы", — сказал Путин.

Трудишься в любой стране ЕАЭС, получаешь единую пенсию

Роль локомотива в разработке программы единого пенсионного обеспечения, которую играет Россия, вполне естественна. Россия весьма привлекательна для трудовой миграции, а отсутствие контроля в этой сфере создает трудности не только для самих гастарбайтеров, но и для российских госструктур. Еще в 2012 году властями РФ было принято решение, что трудовым мигранты из стран бывшего СССР, которые работают официально, будет начисляться трудовой стаж, если работодатели перечисляют за них пенсионные взносы.

Саммит ЕАЭС, архивное фото.
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Качественно новым этапом в этом деле стал проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран-членов ЕАЭС, который был одобрен Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в 2015 году. Замечание Путина, которое было сделано на юбилейном саммите в Нур-Султане, подтверждает, что эта работа успешно продвигается и ей уделяется пристальное внимание.

Суть единой пенсии гражданина страны ЕАЭС в том, чтобы при формировании его пенсии учитывались пенсионные взносы, сделанные гражданином в любой из стран ЕАЭС. Допустим, гражданин Белоруссии официально работает сначала у себя на родине, затем в России, затем в Киргизии — и все это время работодатели каждой из стран платят за него взносы в национальные пенсионные фонды Белоруссии, России и Киргизии. А по выходу на пенсию все они учитываются по единой системе, которую предстоит внедрить в странах ЕАЭС.

Оценки экспертов — вполне реально, но предстоит большая работа

Эксперты сходятся во мнениях — единая пенсионная система нужна Евразийскому экономическому сообществу. Правда, существуют разные мнения о необходимых темпах и сроках, в которые эти решения возможно реализовать.

Кишиневский политолог Борис Шаповалов считает, что это естественное решение, которое вполне реализуемо на практике в ближайшее время.

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Это цивилизованное решение старой проблемы, которая возникла после распада Советского Союза, когда мы были в едином экономическом и социальном пространстве. И конечно же, это будет справедливо по отношению к людям, которые работали в разных республиках в разное время, — сказал Шаповалов в комментарии для Sputnik Молдова. — Ну и сам уровень пенсии в рамках такого интеграционного объединения, конечно, будет гораздо выше, потому что это будут согласованные общие правила и решения. На практике это вполне реализуемо, как это происходит и в рамках Европейского союза".

Однако при практической реализации идеи о единой пенсии в ЕАЭС неизбежно возникнут трудности, для преодоления которых потребуется серьезная работа. Об этом в эфире радио Sputnik ранее говорил доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алисен Алисенов.

"Основная проблема заключается в том, что размеры пенсионных выплат во всех странах ЕАЭС отличаются. Это может привести к неким перекосам в системе и в вопросах обеспеченности национального пенсионного фонда", — отметил Алисен Алисенов.

По мнению эксперта, для реализации этого проекта прежде всего необходимо создание единого наднационального органа, который занимался бы гармонизацией национальных законодательств в странах ЕАЭС.

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Теги:
ЕАЭС, пенсия
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