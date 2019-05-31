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На заметку гражданам Молдовы: эти профессии - самые оплачиваемые в Германии

© Fotolia / Pixelot
Общество
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Полезная информация для граждан РМ с румынскими паспортами - в Германии есть рабочие места, устроившись на которые, можно заработать целое состояние, но по молдавским меркам.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Один из самых известных немецких сайтов по трудоустройству провел анализ заработных плат в различных сферах деятельности, пишут СМИ ФРГ. В результате анализа, был составлен топ самых оплачиваемых и наименее прибыльных по уровню заработка специальностей.

Согласно данным портала, наиболее прибыльной в ФРГ являются профессия врача, получающего, в среднем, в год порядка 115 тысяч евро. Следом идет специалист по закупкам и поставкам, которого в Молдове называют просто снабженцем. В Германии такие сотрудники получают порядка 100 тысяч евро в год.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове самая низкая минимальная зарплата среди стран Восточной Европы

Менеджеры фондовых бирж - также в фаворе в Германии, в год им платят около 84 тысяч евро. Управляющий банковскими счетами крупных компаний получает ежегодно в ФРГ около 75 тысяч евро, а директор по продажам - порядка 74 тысяч евро. 

Далее следует низкооплачиваемая в Молдове, но уважаемая в Германии профессия - сотрудник статистических ведомств, который в год зарабатывает около 71 тысячи в единой европейской валюте. Специалист по продаже недвижимости получает немногим менее 65 тысяч евро, а бизнес-консультант - около 62 тысяч. 

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Согласно проведенным подсчетам, наименее оплачиваемыми в ФРГ являются профессии разнорабочих на кухне (21,907 евро в год) и парикмахера (23,202 евро). Молдавские официанты могут только позавидовать своим немецким коллегам - в ФРГ они получают ежегодно до 23 тысяч евро. Несравнима с Молдовой и зарплата германских операторов колл-центров, они ежегодно зарабатывают до 25,200 евро.

Ближе к среднему классу в немецком обществе расположились водители грузовых машин (28, 436 евро в год) и сиделки (28 тысяч). Чуть меньше в ФРГ получают медсестры в стоматологических клиниках (27, 993 евро ежегодно) и повара (27, 195 евро). Примерно одинаково получают немецкие кассиры (26,572 евро) и сотрудники рецепции в отелях (25,372 евро).

Самые низкие зарплаты в ФРГ получают люди без какого-либо профильного образования. Однако и у них ежегодная сумма зарплаты близка к 15-17 тысячам евро.

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Теги:
зарплата, оплата, ФРГ, Германия, профессии
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