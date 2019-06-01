Второй день визита Папы Римского в Румынию: тысячи верующих встретили понтифика

Смотрите, как проходит второй день визита Папы Римского в Шумулеу Чук и Яссы.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Папа Римский Франциск 1 июня прибыл на самолете в румынский уезд Тыргу Муреш, где его встретил префект Мирча Душа, пишет ro.sputnik.md.

К 11.30 понтифик прибыл в Шумулеу Чук. На службу, по данным румынских СМИ, приехали тысячи паломников.

Также Папа Римский Франциск в субботу прибудет в Яссы. Вечером понтифик на самолете вернется в Бухарест.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Папы Римского в Румынии у него запланированы встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером Виорикой Дэнчилэ, депутатами и сенаторами, представителями дипломатического корпуса, а также с Патриархом православной церкви Румынии Даниелом.

Девиз Папы

Визит главы Римской католической церкви проходит под девизом "Идем вместе!".

Основные мероприятия проходят первого июня в Яссах, а для обеспечения общественного порядка муниципалитет установил в центральной зоне пять километров защитных ограждений. Церковные службы и проповеди с участием понтифика будут вестись на латинском, итальянском, румынском и венгерском языках. Папу сопровождают кардиналы Святого престола.

Папа Франциск — второй понтифик, приезжающий в Румынию. Первым республику посетил Иоанн Павел II в мае 1999 года.

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