Третий день визита Папы Римского в Румынию: что в планах у понтифика

Папа Франциск в воскресенье совершит третью литургию в городе Блаж в рамках своего визита в Румынию.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Десятки тысяч человек собрались на субботнюю мессу, которую отслужил Папа Римский Фрнациск в рамках своего трехдневного визита в Румынии. Верующих не остановил даже сильный дождь и град, прошедший в этот день. В воскресенье понтифик совершит литургию в румынский город Блаж.

"Кульминационным мероприятием в рамках визита Папы Римского в Румынию станет церемония беатификации семи греко-католических эпископов-мучеников, которую проведет понтифик в воскресенье в городе Блаж в присутствии свыше 50 тысяч человек", сообщает ro.sputnik.md.

Литургия намечена на 11.00. Церемония пройдет на румынском языке, а Папа Римский будет говорить на итальянском. Перевод будет транслироваться на восьми больших экранах.

Местные жители смогут поприветствовать понтифика в трех городских локациях – на Бульваре Республики, на площади Câmpia Libertății и на Площади 1848 года.

Девиз Папы

Визит главы Римской католической церкви проходит под девизом "Идем вместе!".

Основные мероприятия прошли 1 июня в Яссах, а для обеспечения общественного порядка муниципалитет установил в центральной зоне пять километров защитных ограждений. Церковные службы и проповеди с участием понтифика ведутся на латинском, итальянском, румынском и венгерском языках. Папу сопровождают кардиналы Святого престола.

Папа Франциск — второй понтифик, приезжающий в Румынию. Первым республику посетил Иоанн Павел II в мае 1999 года.

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