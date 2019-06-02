Блондинка в пикантном наряде едва не сорвала финал Лиги чемпионов - видео

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Пышногрудая блондинка едва не сорвала матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Девушка в пикантном наряде выбежала на поле на 19-й минуте игры. Из всей одежды на красотке был только купальник, который выгодно подчеркивал ее формы.
This final is off to a flyer.— Carlin (@thedaddy4737) 1 июня 2019 г.
An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE
Дефиле сексуальной болельщицы помешали стюарды, которые быстро отреагировали и вывели ее за пределы поля. Речь идет о модели Кинси Волански.
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К слову, на страницах девушки в социальных сетях за ночь добавилось тысячи подписчиков.
Напомним, что ФК "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Мадриде, со счетов 2:0.
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