Блондинка в пикантном наряде едва не сорвала финал Лиги чемпионов - видео

Финал Лиги чемпионов не обошелся без сюрпризов: роковая блондинка выбежала на поле в весьма откровенном наряде, вызвав бурю оваций.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Пышногрудая блондинка едва не сорвала матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Девушка в пикантном наряде выбежала на поле на 19-й минуте игры. Из всей одежды на красотке был только купальник, который выгодно подчеркивал ее формы.

​Дефиле сексуальной болельщицы помешали стюарды, которые быстро отреагировали и вывели ее за пределы поля. Речь идет о модели Кинси Волански.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Did I distract #8 a little too much? Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:51 PDT

К слову, на страницах девушки в социальных сетях за ночь добавилось тысячи подписчиков.

Напомним, что ФК "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Мадриде, со счетов 2:0.

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