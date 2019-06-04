Пока вы спали: мор рыбы в Кишиневе, жалобы на Facebook и "голый" митинг в США

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КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В столичном парке Valea Morilor выплыла мертвая рыба. Очевидцы опубликовали в соцсетях фотодоказательства произошедшего. Городские власти успокаивают: к гибели обитателей водоема могла привести жара, установившаяся в Кишиневе в минувшие дни.

По мнению экологов, самая вероятная причина это заиленность озера, гибель водорослей и как следствие, снижение уровня кислорода в воде. Тринадцать лет назад в Валя-Морилоре произошла экологическая катастрофа — вся рыба мёртвой всплыла на поверхность. После этого озеро высушили. Восстановили городской оазис в 2011 году.

И на Facebook найдется управа

ИзданиеThe Wall Street Journal сообщает, что Федеральная торговая комиссия (ФТС) CША получила право возглавить возможное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Такие полномочия ведомство получило на фоне намерения правительства США проверить главные технологические компании страны на предмет нарушения конкуренции. Ранее на CNN отчитали Facebook за отказ удалять "неправильные" видео. Издание отмечает, что ФТС США уже ведет в отношении Facebook расследование о нарушении политики конфиденциальности.

Акция за свободу сосков

Американский фотограф-акционист Спенсер Туник организовал "голый" митинг. Он вывел на улицу Нью-Йорка нескольких десятков обнаженных моделей.В акции участвовали обнаженные мужчины и женщины, последние при этом прикрывали собственную грудь картинками с фотографиями мужских сосков. Мероприятие прошло на площади возле станции метро "Астор-Плейс" на Манхэттене. Модели лежали на земле.

​В качестве образцов фото своих сосков прислали художник и фотограф Андрес Серрано, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers Чед Смит и художник Пол Мпаги Сепуя.

Кроме фотографа Туника организатором выступила американская Национальная коалиция против цензуры в рамках кампании #WeTheNipple ("Мы, соски"). Таким образом они решили высказать свое презрение запрету на демонстрацию обнаженной женской груди в Facebook и Instagram.

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