Нет высоким каблукам на работе: японки против требования работодателей

Уже запущенный флешмоб, по словам лидера протестного движения, - только первый шаг.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Японская актриса Юми Исикава, которая в январе запустила флешмоб против обязательного ношения женщинами высоких каблуков на работе, официально передала во вторник петицию в министерство труда страны.

​По данным агентства Киодо, флэшмоб получил название KuToo, что является намеком на мировой флэшмоб MeToo и одновременно сразу на два японских слова "обувь" и "боль", что звучат как "куцу", но с разными долготами на конце.

С момента его запуска под петицией с призывом законодательно запретить компаниями обязывать женщин носить обувь на высоком каблуке на работе подписались почти 19 тысяч человек.

"Это только первый шаг. Это – тот вопрос, который многие женщины считали личной проблемой, так как (ношение высоких каблуков – ред.) в принципе считается признаком хороших манер", - цитирует агентство Киодо слова Исикавы в ходе пресс-конференции в Токио.

Petition to ban female dress codes with high heels filed with Japan gov't#KuToo https://t.co/B85UunxnAi — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) 3 июня 2019 г.

​Большинство японских компаний имеют жесткие регламенты относительно того, что сотрудники могут позволить себе надеть на работу. Для женщин одним из условий, как правило, является ношение обуви на каблуках. Высота каблуков может варьироваться, но при даже беглом взгляде на ассортимент в магазинах, специализирующихся на деловой одежде для женщин, видно, что средняя высота каблука составляет пять-семь сантиметров.

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