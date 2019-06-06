Вознесение Господне: что нельзя делать в праздник

Вознесение Господне - один из главных праздников православной церкви. В этом году он выпал на 6 июня.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. На сороковой день после Пасхи христиане отмечают Вознесение Господне - один из главных праздников православной церкви. В 2019-м Пасха выпала на 28 апреля.

© Sputnik / Олег Игнатович Икона "Вознесение Господне"

Православная церковь в праздник Вознесения Господня вспоминает евангельские события связанные с последним периодом пребывания Спасителя на земле после Его Светлого Воскресения. В это время Иисус Христос завершает дела, ради которых пришел на землю и возносится к своему Отцу.

Вознесение Господне

Согласно Евангелию, в течение сорока дней после своего чудесного Воскресения Иисус Христос находился со своими учениками – рассказывал им о Царствии Божием и давал напутствия о том, как им следует проповедовать христианство. А на сороковой день Христос явился ученикам (апостолам) в Иерусалиме и вместе с ними поднялся на гору Елеонскую. Там он дал ученикам последние наставления и на их глазах вознесся на небо. Согласно Священному Писанию, Христос занял место по правую руку от Бога и отныне стал присутствовать на земле незримо.

По учению Церкви, земное пребывание и служение Бога-Сына завершилось Вознесением.

© Sputnik / Б. Криштул Репродукция иконы художника Иова Кондзелевича "Вознесение" (1698-1705)

Что нельзя делать в праздник

На Вознесение Господне, по традиции, ходят в церковь помолиться о здравии и благополучии. Считается, что в этот праздник Господь, перед тем, как вознестись к Своему Отцу, выслушивает просьбы людей и исполняет их. Если пойти в храм по какой-либо причине не удается, помолиться можно и дома.

В этот день нельзя ссориться, сквернословить и плевать на землю — считается, что в этот день Христос продолжает ходить по земным дорогам. По той же причине нельзя отказывать в помощи путешественникам. Как и в другие большие праздники, не положено выполнять тяжелую или грязную работу, а также всего того, что отвлекает от размышлений о Боге и молитв.

По приметам, на Вознесение Господне даже куры не несут яиц. Но если курица снесла яйцо, значит, ее хозяев ждет большая радость. Снесенное яйцо, по старинной традиции, заговаривают на удачу, относят на чердак, для защиты дома от бед, а членов семьи – от болезней, сглаза и порчи.

Приметы и поверья

В старину была примета что все, что ни попросить у Бога в праздник Вознесения Господня — исполнится.

Погода с Вознесения Господнего, по народным приметам, становится более постоянной и дарит только теплые, солнечные дни. А вот дождь в этот день – предвещает, по приметам, скромный урожай и хвори домашних животных. Хотя продолжительные дожди давали надежду, что беды пройдут стороной.

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