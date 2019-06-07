Создатель Telegram и "Вконтакте" Павел Дуров объявил бой еде

Для того, чтобы постигнуть ясность мышления Павел Дуров планирует отказаться от пищи, пока на месяц.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров заявил на своем канале, что на месяц откажется от еды. Он будет только пить. Воду.

"В этом месяце я пробую нечто более радикальное, полный отказ от потребления пищи. Я придерживаюсь "водного" голодания последние шесть дней и пока чувствую себя прекрасно. Так как отказ от продуктов питания улучшает ясность мыслей, я также сделал много всего по части продукт-менеджмента", - написал он.

Дуров отметил, что за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фаст-фуд, и это привело к хорошим результатам.

Также год назад Павел исключил из своего рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу.

Дуров любит эпатировать публику. Одна из самых запоминающихся Павла – запуск из окна одного из офисов ВКонтакте запуск бумажных самолетиков из пятитысячных рублевых купюр.

На улице начался переполох — все бросились за легкими деньгами, а Павел просто наблюдал за действом. На свое 29-летие Павел утроил большую вечеринку, на которую пригласил красавиц из различных модельных агентств Санкт-Петербурга.

По случаю регистрации 100-миллионного пользователя в "ВКонтакте" Дуров организовал масштабный праздник в Барселоне.

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