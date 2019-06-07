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Путин назвал Зеленского хорошим актером

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о возможности контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь он познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Путина, "тот является хорошим актером". 

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"Но одно дело играть, а другое быть кем-то", — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что для игры нужен талант.

"Это точно. Много талантов, и один из этих талантов — это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа — "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", — добавил Путин.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Уже на следующий день после инаугурации он заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией.

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