Ученые назвали пять напитков, опасных для организма

Газированные соки, кофе, чай в пакетиках и многие друге напитки могут вызвать огромное количество заболеваний.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Специалисты провели несколько экспериментов и составили список напитков, которые вредны для организма человека, пишет АиФ.

В перечень вошло пять напитков. Первое место в списке занял пакетированный чай. В 11-ти разновидностях чая в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, а в некоторых - следы плесени.

Второе – за газированными напитками, так как они содержат большое количество быстрых углеводов. В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Именно эти напитки являются причиной детского ожирения по всему миру, но также грозят появлением сахарного диабета, сердечно-сосудистых, кожных, гинекологических, урологических заболеваний. Даже несладкая газировка раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.

Специалисты советуют сократить и употребление растворимого кофе. Особенно опасно пить его натощак. Эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям.

Стоит отказаться и от кофе "3 в 1". Сахара в нем содержится слишком много, а вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом.

Последнее место в списке занял сок из пакетов. Специалисты советуют съесть один апельсин вместо этого сока.

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