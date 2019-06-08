Работа есть - как могут трудоустроиться граждане Молдовы летом в Италии

В сезон отпусков в городах Италии появляется больше вакансий, которые могут занять выходцы из Молдовы, наших сограждан ценят и уважают в этой стране за трудолюбие и исполнительность.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. С приходном летнего сезона, когда жители многих стран, особенно европейских, едут на длительный отдых, в Италии особенно требуются няни, сиделки и домашние хозяйки.

Особенно ценят в итальянских семьях женщин из Молдовы - они наиболее исполнительны, трудолюбивы и добродушны. Так, летом, гражданки Молдовы могут заключать кратковременные контракты и получать за свою работу довольно приличные, по молдавским меркам, зарплаты.

Заработок нянечек, к примеру, составляет от 7 до 10 евро в час, а в некоторых семьях доплачивают им за ночные дежурства с ребенком. Сверхурочно нянечки получают уже по 15 евро за час работы. Сиделки получают поскромнее, однако если контракт с ними заключается официально, плата их месячного труда не должна быть меньше 1200 евро.

Такой спрос на помощниц по хозяйству, сиделок и нянечек обусловлен в Италии тем, что многие семьи любят подолгу путешествовать, а в семье часто есть человек в возрасте, который не может отправляться в длительные поездки по состоянию здоровья. Либо муж с женой едут в романтический вояж, а для этого им приходится нанимать няню, которая будет сидеть с детьми весь период отпуска молодой пары.

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Многие итальянцы очень внимательно следят за чистотой в доме, а на время отъезда нанимают домработниц, которые регулярно следят за наведением порядка так, чтобы к приезду хозяев дом сиял. Оплата их труда, в сравнении с заработками в Молдове, также является привлекательной для жительниц Молдовы - в месяц они могут получать до 1000 евро.

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