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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Происшествие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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На запретную территорию проникли трое неизвестных, намерения которых, однако, вскоре выяснились.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Мужчины в "полной амуниции, задержанные накануне украинскими пограничниками и полицейскими, оказались сталкерами.

В своем сообщении Госпогранслужбы Украины предположила, что трое жителей города Ровно и Ровенской области, "вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха".

Как уточняется, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Сериал "Чернобыль",вышедший на американском телеканале HBO, является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

По данным представителя фирмы "Чернобыль-тур", после выхода сериала в Чернобыльскую зону отчуждения увеличился поток туристов.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от выпадения радиоактивных частиц пострадали территории в соседних странах.

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