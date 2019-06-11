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Грибы неподалёку ЧАЭС

Число "любителей радиоактивного отдыха" растет

© Photo: пресс-служба "Чернобыль тур"
Общество
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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала в последние дни местом паломничества для искателей острых ощущений.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Две группы сталкеров задержаны на закрытой для доступа территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

© Photo: Головне управління Національної поліції в Київській області
В Чернобыльской зоне полиция задержала очередных любителей экстрима

"Полицейские совместно с пограничниками за сутки задержали две группы любителей радиоактивного отдыха, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Первая группа, состоящая из четырех молодых людей, была задержана в городе Припять… Вторая группа была задержана возле села Карпиловка", - говорится в сообщении.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
Происшествие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от выпадения радиоактивных частиц пострадали территории в соседних странах.

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