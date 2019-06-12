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Помогают больше - в Германии для граждан Молдовы увеличат соцвыплаты

CC BY 2.0 / Ralf Schulze / Berlin_05_2009_ 054
Общество
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Для граждан Молдовы, легально работающих в Германии, увеличат пособие по уходу за ребенком, который находится с родителями на территории ФРГ.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Социальные выплаты по содержанию ребенка в Германии увеличатся с 1 июля 2019 года. Таким образом, граждане Молдовы, которые легально работают на территории ФРГ и платят налоги, получат на 10 евро больше в случае, если ребенок находится с ними в ФРГ. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Выплаты вырастут со 194 до 204 евро в месяц для первого и второго ребенка. Если вместе с гражданином Молдовы проживает трое детей, пособие на третьего ребенка составит 210 евро, а выплаты на содержание четвертого малыша вырастут до 235 евро. 

Младенец.
CC0 / Pixabay / fancycrave1
Пособие по уходу за ребенком - кто его может получать в Молдове

К примеру, семья с четырьмя детьми в общем получит 835 евро в месяц по сравнению с 813 евро, которые выплачивали до сих пор. 

Также увеличатся социальные выплаты для социально-уязвимых семей, уровень дохода в которых близок к прожиточному минимуму. Эти выплаты с 1 июля вырастут со 170 до 185 евро. 

Возрастет до 192 евро и размер суммы необлагаемых налогом доходов. Так, эта цифра вырастет с 7428 евро до 7620 евро.

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Теги:
содержание, ребенок, пособие


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