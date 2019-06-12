Самая миролюбивая страна - Исландия, Молдова в "зеленой зоне"

Global Peace Index, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP), составляется с 2007 года.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Республика Молдова заняла 68 строчку и входит в "зеленую зону" (высокая степень миролюбивости) рейтинга, который оценивает состояние дел в 163 странах мира. При выведении синтетического коэффициента принимаются во внимание 10 показателей.

Как и год назад, Global Peace Index возглавляет Исландия, самой неблаговолучной страной стал Афганистан, вытеснивший с последнего места Сирию, занявшую на этот раз предпоследнюю строчку в рейтинге.

"В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67%, 47% и 42% ВВП соответственно", - говорится в тексте доклада.

В пятерку наименее безопасных стран впервые вошел Йемен.

Россия опустилась на одну строчку, заняв 154 место из 163 стран. Ситуация в РФ улучшилась по девяти различным показателям, и ухудшилась только по одному: количество смертей от внешних конфликтов, что связано с военными действиями России в Сирии.

При этом в России и Евразийском регионе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке отмечается наибольшее повышение уровня миролюбивости.

"В обоих этих регионах количество смертей в результате конфликтов сократилось, благодаря деэскалации насилия на Украине и в Сирии соответственно. Сокращение числа смертей в результате конфликтов зеркально падению количества смертей в результате терроризма", - отмечается в докладе.

Румыния находится в классификации на 25-й строчке, Белоруссия - на 97-й, Украина - на 150-й.

Global Peace Index - индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Список составляется ежегодно с 2007 года.

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