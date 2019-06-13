Свадьба года: фото с церемонии бракосочетания Сергея Лазарева

Россыпь цветов, красавица невеста и счастье: в Сети обсуждают фотографию со свадебной церемонии, на которой запечатлен известный российский певец.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В Сети разгорелся новый спор, поводом для которого стала фотография якобы со свадебной церемонии известного российского певца Сергея Лазарева. На снимке шоумен облачен в черный смокинг, а рядом с ним красивая девушка, одетая в изысканное белое подвенечное платье. Пара стоит под цветочной аркой. Пользователи гадают, правда ли завидный холостяк решился на женитьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клара Гавриловна (@gavrilovnak1) 12 Июн 2019 в 6:56 PDT

К слову, сообщается, что "невестой" предположительно является известная израильская топ-модель.

Впрочем, нельзя исключать и того, что Лазарев примерил наряд жениха и устроил такую церемонию исключительно для съемок нового клипа.

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