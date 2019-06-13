RT America: пять наград на Promax Awards 2019 - видео отмеченных работ

В частности, промо телевизионной передачи America’s Lawyer победило в категории "Заставка новостной программы", обойдя, в том числе, работу CNN.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.

В частности, промо выходящей на RT America программы America’s Lawyer получило золото в категории "Заставка новостной программы", обойдя, в том числе, работу CNN.

Кроме того, RT завоевал серебряную награду в категории "Серия материалов в соцмедиа" за созданные в стилистике и технике начала ХХ века проморолики мультимедийного проекта #Romanovs100; телеканал обошел конкурентов NBC Universal, National Geographic и Discovery.

Бронзу Promax Global Excellence Awards также получили проморолик RT к чемпионату мира с участием Жозе Моуринью и заставка к освещению с саммита G20 в Аргентине в прошлом году.

Как отмечает RT, всего телеканал завоевал 39 наград Promax, в том числе 16 золотых. В разные годы его награждали, в частности, за ролик "Мы вами гордимся!" с участием членов паралимпийской сборной России, серию роликов к десятилетию RT и проморолик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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