В июне 2019-го возможна сенсация: обнаружение Янтарной комнаты - фото, видео

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnuk. Украденную нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату с высокой долей вероятности обнаружат уже в текущем июне, считает представитель музея Второй мировой войны в польских Мамерках Бартоломей Плебаньчик.

Он рассказал местным СМИ, что в лесу в Мамерках, где раньше искали Янтарную комнату, удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, к которой никто не приближался со времен Второй мировой.

"Мы использовали георадар, и когда увидели результаты поисков, то начали откапывать этот колодец, обнаружили в нем дверь... В углу этого колодца, в земле, которой он засыпан, растет дерево. Состояние и возраст дерева говорит о том, что никто не открывал дверь в колодце со Второй мировой войны", - рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в лесу в Мамерках есть много технических колодцев, оставшихся от немцев, но все они открыты, а этот когда-то специально засыпали и накрыли крышкой.

"Мы рассчитываем, что, может, это и есть то самое место, которое ищут уже много лет", - сказал Плебаньчик.

Он считает, что шансы найти Янтарную комнату в Мамерках достаточно велики. Плебаньчик рассказал, что историки всегда называли Мамерки местом, где может быть спрятана Янтарная комната, а в 1970-х из тюрьмы сюда был привезен бывший немецкий обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох, который когда-то надзирал за эвакуацией Янтарной комнаты. По словам Плебаньчика, Кох показал в Мамерках один из бункеров, где могла находиться янтарная комната, но тогда ничего обнаружить не удалось.

Историк рассказал, что два года назад здесь также бурили скважины, но оказалось, что под землей нет помещений.

Тогда у исследователей возникла мысль тщательно обыскать окрестности, был закуплен георадар, и в результате поблизости удалось найти засыпанный технический колодец.

Янтарная комната (панели, украшения и панно) создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.

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