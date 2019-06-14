15:33 14 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Прививание от вируса бешенства.

Дешевый, но бешеный курорт - что произошло в Затоке

© Fotolia / Tobias Arhelger
Общество
Получить короткую ссылку
39410

На популярном среди граждан Молдовы курорте введены экстренные санитарные меры, причиной тому послужили случаи бешенства, обнаруженные у бродячих животных.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. В курортном поселке Затока был введен двухмесячный карантин в связи с обнаружением у бродячих животных вируса бешенства. Однако это не означает, что туристов перестанут пускать на отдых, им лишь будет запрещено ввозить в поселок своих домашних питомцев. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее в Затоке была обнаружена кошка, зараженная вирусом бешенства, что подтвердили в лабораторных условиях. 

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Отдых за границей: стало известно, когда лететь, чтобы заплатить меньше

Специалисты украинской Государственной службы безопасности пищевых продуктов некоторое время наблюдали за животным, а после его смерти провели в Одесской области соответствующие анализы. Отдыхающим беспокоиться нечего, опасности для людей нет, а всем бродячим животным в регионе сделают прививки от бешенства.

Дешево и сердито

Всего за 180 леев жители Молдовы могут отправиться к морю - на автовокзалах Кишинева возобновили рейсы на Затоку. Автобус отправляется с центрального автовокзала Кишинева в 23.40, а с северного - в 23.35.

После того, как все желающие доберутся до пункта назначения, остальные, кто предпочитает отдых в Каролино-Бугазе, смогут доехать на этот курорт - там будет конечная остановка молдавских автобусов. Обратно в Кишинев граждане Молдовы могут уехать с украинского черноморского побережья в 16.00 и в 16.40.

Такое позднее время отправления администраторы вокзалов оправдывают комфортом пассажиров. Во-первых, ночью путешествовать в автобусе будет не так жарко, а во-вторых, пассажиры прибудут на курорт около 05.00 часов утра, смогут заселиться в номер, успеть на завтрак и около 08.00 уже нежиться на морском побережье.

Рейсы будут отправляться ежедневно на протяжении всего отпускного периода. В Кишиневе и городах Молдовы, где будут останавливаться автобусы, билеты можно купить на автостанциях или на сайте www.autogara.md.

Те же граждане нашей страны, которые любят путешествовать по железной дороге, могут добраться к Черному морю на поезде Кишинев-Одесса. Он курсирует ежедневно. Число посадочных мест увеличено по просьбе пассажиров, в состав включены дополнительные вагоны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Миллионы на приманку: как в Молдове будут бороться с бешенством лис
"Свободная от бешенства": как Молдову будут спасать от опасной заразы
Теги:
опасность, бешенство, курорт, Затока


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Протестующие у здания Генпрокуратуры.
Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото
Эксклюзив Sputnik: Гречаная о том, сколько продлится соглашение ПСРМ и ACUM
Как легче перенести сильную жару
Топ советов, как правильно защититься от жары

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться