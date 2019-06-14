Дешевый, но бешеный курорт - что произошло в Затоке

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. В курортном поселке Затока был введен двухмесячный карантин в связи с обнаружением у бродячих животных вируса бешенства. Однако это не означает, что туристов перестанут пускать на отдых, им лишь будет запрещено ввозить в поселок своих домашних питомцев. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее в Затоке была обнаружена кошка, зараженная вирусом бешенства, что подтвердили в лабораторных условиях.

Специалисты украинской Государственной службы безопасности пищевых продуктов некоторое время наблюдали за животным, а после его смерти провели в Одесской области соответствующие анализы. Отдыхающим беспокоиться нечего, опасности для людей нет, а всем бродячим животным в регионе сделают прививки от бешенства.

Дешево и сердито

Всего за 180 леев жители Молдовы могут отправиться к морю - на автовокзалах Кишинева возобновили рейсы на Затоку. Автобус отправляется с центрального автовокзала Кишинева в 23.40, а с северного - в 23.35.

После того, как все желающие доберутся до пункта назначения, остальные, кто предпочитает отдых в Каролино-Бугазе, смогут доехать на этот курорт - там будет конечная остановка молдавских автобусов. Обратно в Кишинев граждане Молдовы могут уехать с украинского черноморского побережья в 16.00 и в 16.40.

Такое позднее время отправления администраторы вокзалов оправдывают комфортом пассажиров. Во-первых, ночью путешествовать в автобусе будет не так жарко, а во-вторых, пассажиры прибудут на курорт около 05.00 часов утра, смогут заселиться в номер, успеть на завтрак и около 08.00 уже нежиться на морском побережье.

Рейсы будут отправляться ежедневно на протяжении всего отпускного периода. В Кишиневе и городах Молдовы, где будут останавливаться автобусы, билеты можно купить на автостанциях или на сайте www.autogara.md.

Те же граждане нашей страны, которые любят путешествовать по железной дороге, могут добраться к Черному морю на поезде Кишинев-Одесса. Он курсирует ежедневно. Число посадочных мест увеличено по просьбе пассажиров, в состав включены дополнительные вагоны.

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