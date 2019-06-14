Ален Делон госпитализирован под Парижем

Актер, страдающий сердечной аритмией, был доставлен в американский медицинский центр в пригороде Нейи-сюр-Сен.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Ален Делон прибыл в больницу в первой половине дня, сообщает французская пресса.

По имеющейся информации , 83-летний актер обратился за медицинской помощью из-за регулярных мигреней.

При этом представитель Делона заявил, что тот "проходит обследование и ничего больше".

Актер страдает сердечной аритмией, сопровождающейся головокружениями и головными болями.

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