Сальмонелла, которой не страшны антибиотики: ее обнаружили ученые из США

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Биологи открыли новый штамм сальмонеллы, неуязвимый для действия "антибиотиков последней надежды", описание микроба опубликовали в Journal of Medical Microbiology.

"Важно понимать, что тот образец, в котором мы нашли этих микробов, был получен еще в 2014 году. Это открытие поможет нам изучить то, как подобные неуязвимые бактерии распространяются по стране, и заполнить все имеющиеся пробелы", — заявил Сиддхартха Такур (Siddhartha Thakur) из университета Северной Каролины в Роли (США).

В последние годы перед медиками все острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" — микробов, устойчивых к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов давно стали больницы, а также животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. Там сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

В последние годы в странах Азии и Латинской Америки начали возникать новые подвиды сальмонеллы, стойкие к действию многих антибиотиков. Их распространение вызывает опасения у медиков всего мира.

Эпидемиологи давно знали о существовании гена, защищающего сальмонеллу от колистина и прочих новейших антибиотиков. Он появился в Китае достаточно давно.

Затем неуязвимая сальмонелла появилась сразу в 30 странах.

В США новая версия сальмонеллы проникла еще в 2014 году. Ученые обнаружили ее следы, анализируя образцы биоматериалов, собранных на юго-востоке страны среди пациентов разных клиник, страдавших от диареи и более тяжелых нарушений в работе кишечника в 2014-2016 годах.

Изучая присутствующие там микробы, генетики неожиданно натолкнулись на неизвестный им штамм сальмонеллы, чей геном содержал в себе ряд "генов неуязвимости". В общей сложности, эта бактерия успешно сопротивлялась действию 14 различных типов антибиотиков и реагировала только на один класс лекарств.

Открыв эту "суперсальмонеллу", ученые обратились к истории болезни ее носителя, пытаясь раскрыть историю ее появления. Оказалось, что за две недели до обращения в клинику 18-летний молодой человек съездил в Китай, где и подхватил инфекцию.

Все это, как отмечают исследователи, говорит о том, что супербактерии могут легко распространяться между континентами, несмотря на огромные расстояния между ними, и что за их перемещениями очень сложно следить.

Такур и его коллеги надеются, что открытие заставит медицинские службы всех стран мира искать следы подобных микробов даже в тех случаях, если их проникновение на их территорию считалось маловероятным.

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