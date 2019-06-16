Смертельная опасность для туристов в Румынии: врачи в отчаянии

В случае критической ситуации, требующей моментальных действий, медики не смогут оказать необходимую помощь, потому что у них нет необходимых лекарств.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Большая популяция гадюк может представлять серьезную опасность для посетителей двух туристических объектов в Румынии – крепости Дева и дакийской цитадели Сармизеджетуса. Все потому, что у врачей нет в запасе противоядия, пишет ro.sputnik.md.

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Медики из Девы бьют тревогу.

"К сожалению, у нас нет сыворотки. Она закончилась 31 мая. Мы в отчаянии, не дай Бог будет укус гадюки. Даже в соседних больницах нет противоядия. Они просили сыворотку у нас, но ее нет", - заявила управляющая местной уездной больницы Делия Бэда.

Представители управления общественного здоровья уезда Хунедоара запросили у Минздрава 45 доз вакцины, но не получили ее.

"Мы подали два запроса. Первый – 27 мая, второй – 11 июня, но не получили ответа. Мы обращались и ранее, 14 мая, предупреждая о том, что у нас заканчивается сыворотка", - пояснила пресс-секретарь управления Чечилия Бирэу.

По ее словам, в 2018 году в этой зоне были зарегистрированы два укуса гадюки.

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Такая же опасность подстерегает и туристов, которые направляются в дакийскую крепость Сармизеджетуса.

Как отметил администратор сайта этого туробъекта Владимир Брилински, гадюки защищены законодательными нормами, а на территории крепости – вдвойне, так как она расположена в заповедной зоне.

"Сыворотка против яда гадюки всегда была в дефиците", - добавил Брилински.

Представитель туристического объекта посоветовал посетителям быть внимательными, не ходить босиком, не сидеть на траве, а также избегать прогулок по скалистой местности.

За последние три года гадюки кусали там людей четыре раза.

© Sputnik / Nicolai Kibich Защищаем себя на отдыхе

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