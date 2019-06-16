Общий фронт против пластикового мусора: решение самых развитых стран мира

Позиция согласована, ее должны утвердить лидеры на предстоящем саммите G20 в японской Осаке.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Министры экологии и энергетике стран "Большой двадцатки" договорились создать первую в мире международную структуру, которая позволила бы сократить пластиковый мусор, засоряющий мировой океан, отмечается в итоговом коммюнике встречи.

Каждая страна должна будет выработать свои меры борьбы и регулярно докладывать в новую структуру о результатах.

При этом в коммюнике не приводятся конкретные цифры сокращения пластикового мусора.

В тексте указана необходимость "стимулировать благоприятный круг для роста (экономики) и окружающей среды".

"Мы добились больших результатов. Мы приложим все силы, чтобы это нашло свое отражение на саммите "двадцатки" в конце этого месяца во имя решения глобальных проблем", - сказал на пресс-конференции после завершения форума министр экологии Японии Ёсиаки Харада.

Министры также подчеркнули важность энергетической безопасности в связи с атакой на танкеры в Оманском проливе. Как заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, "абсолютно все страны с этим согласились, это 100% результат".

"Двадцатка" понимает важность гарантий энергетической безопасности во избежание хаоса", - говорится в итоговом документе.

В ходе встречи обсуждались также увеличение инвестиций в разработку источников энергии с низким выбросом парниковых газов, стимулирование энергосбережения.

Встреча министров стран "двадцатки" по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня.

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