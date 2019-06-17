Пока вы спали: ЧП в Кишиневе, ночной пожар в Москве, итоги "Кинотавра"

Обзор самых ночных событий - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Когда многие жители молдавской столицы готовились ко сну, из главного аэропорта страны пришло тревожное сообщение о якобы заложенной бомбе. Переволновались изрядно пассажиры и персонал воздушной гавани. Из здания эвакуировали всех, а на место прибыли полиция и саперы. Проверили каждый уголок. К счастью, все обошлось: звонок оказался ложным.

Полиция выясняет личность хулигана.

За ложное сообщение о бомбе местное законодательство предусматривает штраф до 42 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или до двух лет тюрьмы.

Пламя смерти в Москве

Пожар на севере Москвы унес жизни двух человек. Таковы данные МЧС. Горел жилой дом на улице Адмирала Макарова, пламенем были охвачены несколько этажей. В ходе тушения пожара пожарные спасли 2 детей, 12 взрослых.

"В 03:19 объявлена локализация пожара... Погибли два человека, общая площадь пожара уточняется", — сказал сотрудник ГУ МЧС журналистам.

Смертельный поцелуй

В Канаде 20-летняя девушка скончалась после того, как поцеловала своего молодого человека. Об этом пишет издание Journal De Quebec.

Девушка умерла в результате тяжелейшей аллергической реакции на арахис. Она поцеловала своего бойфренда, который, как оказалось, незадолго до этого съел сэндвич с арахисовым маслом. В результате этого девушке стало трудно дышать, она воспользовалась ингалятором от астмы, однако он не помог. Парень моментально вызвал скорую помощь, однако медикам спасти девушку не удалось.

В Сочи только лучшие

В Сочи завершил свою работу российский кинофестиваль "Кинотавр". Лучшей конкурсной работой признан фильм Бориса Акопова "Бык". Лучшим режиссером стал Александр Лунгин, автора ленты "Большая поэзия".

Лучшим сценарием признали полнометражный дебют сценариста и клипмейкера Анны Пармас "Давай разведемся". Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову, сыгравшую в ленте "Выше неба", лучшим актером — Александра Кузнецова за работу в фильме "Большая поэзия".

Фестиваль был юбилейным и проходил в тридцатый раз. В жюри вошли актер Константин Хабенский, актриса Анна Чиповская, режиссеры Резо Гигинеишвили и Наталья Мещанинова, кинокритик Анжелика Артюх, композитор Алексей Айги и оператор Алишер Хамидходжаев.

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