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Прогноз ООН: численность населения Земли через три десятилетия

CC0 / Pixabay / jensjunge
Общество
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Количество жителей планеты неуклонно стремится к "психологическому рубежу" в 10 миллиардов. Китай через некоторое время уступит лавры самой густонаселенной страны.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Число жителей планеты через 30 лет достигнет 9,7 миллиарда человек, отмечается в опубликованном в понедельник новом докладе ООН.

"Население мира, как ожидается, увеличится на 2 миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", - говорится в документе. 

К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов.

Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам отмечает, что население мира стареет из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости, растет число стран, где численность населения сокращается.

Города мира. Нью-Йорк
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Названы страны с самым здоровым населением

Хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. "Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)", - говорится в докладе.

"Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире", - отмечают исследователи.

Согласно прогнозам, глобальный коэффициент фертильности, который снизился с 3,2 рождений на одну женщину в 1990 году до 2,5 в 2019 году, понизится еще больше - до 2,2 в 2050 году.

Прогноз численности населения Молдовы
© Sputnik / Вадим Русу
Прогноз численности населения Молдовы

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