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США: миллионер осужден за гибель рабочего, рывшего ему бункер от ракет КНДР

CC0 / Pixabay / PDPhotos
Общество
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Заказчик укрытия признан виновным в неумышленном убийстве.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Суд в США приговорил к девяти годам тюремного заключения миллионера, признанного виновным в неумышленном убийстве рабочего, который по его заказу копал бункер для защиты от северокорейских ракет, сообщает телеканал CNN.

​Рабочий-афроамериканец погиб в сентябре 2017 года в результате пожара в доме 28-летнего биржевого маклера Дэниэла Бэквитта в населенном пункте Бетесда – северо-западном пригороде американской столицы Вашингтона.

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© AP Photo / Evan Vucci
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Бэквитт нанял рабочего для создания туннелей под подвалом своего дома. К моменту возникновения пожара двухуровневая система туннелей имела протяженность около 200 футов (более 60 метров). Подсудимый заявлял, что строит подземный комплекс для защиты от ракетной атаки со стороны КНДР.

По мнению окружной прокуратуры, жилищные условия в доме миллионера могли воспрепятствовать спасению погибшего рабочего. "Огромные кучи мусора, скопившиеся по всему помещению, и узкие лабиринтоподобные дорожки между ними значительно затрудняли нормальное передвижение внутри дома", - говорится в обвинительном документе.

Также указывается, что многочисленные электроудлинители, ведущие в подземный комплекс, в значительной мере повышали риск возгорания и последующего пожара.

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