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Участницы украинского народного танцевального коллектива

Украинки весело и зло пошли стеной на Зеленского: "Мы тебе не бренд"

© Sputnik / Маевский
Общество
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В ходе акции протеста в виртуальном пространстве в адрес президента было высказано немало упреков.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Украинки обвинили президента Владимира Зеленского в сексизме и запустили флешмоб в твиттере #ЯтобіНеБренд (Я тебе не бренд. – Прим.ред.).

Так девушки отреагировали на слова украинского лидера, назвавшего красивых женщин одним из туристических символов страны.

​"Не дадим себя обидеть!" - написала @langveyl, но этим призвом не ограничилась, а разместила и более хлесткий пост.

​"Зеленский решил провести ребрендинг украинских женщин", - отметил Серафим.

​"Шел 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент", - присоединилась @Eva__Scarlett.

​"У вас советница по вопросам гендерного равенства работает так же, как работает равенство в нашей стране? Все говорят, что оно есть, но на практике мы видим обратное", - заключила @YuliaTymosha.

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