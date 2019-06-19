Украинки весело и зло пошли стеной на Зеленского: "Мы тебе не бренд"

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Украинки обвинили президента Владимира Зеленского в сексизме и запустили флешмоб в твиттере #ЯтобіНеБренд (Я тебе не бренд. – Прим.ред.).
Так девушки отреагировали на слова украинского лидера, назвавшего красивых женщин одним из туристических символов страны.
Користувачі публікують обурені пости щодо неоднозначних заяв президента про жіночу стать. Серед них трапляються й чоловіки.#Ятобінебрендhttps://t.co/Jx3O5iJNh4— ЙОД.MEDIA (@IOD_MEDIA) 18 июня 2019 г.
"Не дадим себя обидеть!" - написала @langveyl, но этим призвом не ограничилась, а разместила и более хлесткий пост.
#я_тобі_не_бренд pic.twitter.com/aoUcSWDFOw— Olga Langveyl (@langveyl) 19 июня 2019 г.
"Зеленский решил провести ребрендинг украинских женщин", - отметил Серафим.
#ятобінебренд pic.twitter.com/NQKKMiL2Bu— Хатуль Мадан (@UA_CIbercat_) 18 июня 2019 г.
"Шел 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент", - присоединилась @Eva__Scarlett.
Як низько ти ще призиш країну, "лідером" якої тебе обрано!— V.Sharikoff (@SharikoffV) 18 июня 2019 г.
Наші жінки не туристичний бренд, йолопе!#ятобінебренд #я_тобі_не_бренд #зе pic.twitter.com/FOxH2rXjih
"У вас советница по вопросам гендерного равенства работает так же, как работает равенство в нашей стране? Все говорят, что оно есть, но на практике мы видим обратное", - заключила @YuliaTymosha.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK