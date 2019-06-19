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Пляж

Пляжи таят смертельную опасность, предупреждают ученые

© AP Photo / Rajavi Omanee
Общество
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Повышенному риску подвергаются прежде всего люди с ослабленной иммунной системой.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Ученые из университета Купера в США сообщили о новой угрозе для посетителей пляжей. Их доклад опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Речь идет о смертельно опасных бактериях Vibrio vulnificus, которые могут попадать в организм людей как через морепродукты, так и через открытые раны во время купания.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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В рамках исследования ученые обнаружили, что из-за глобального потепления ареал обитания этих бактерий смещается на север, поскольку они обитают в водах с температурой выше 13 градусов Цельсия.

Отмечается, что в большинстве случаев бактерия не вызывает серьезных проблем со здоровьем, но в некоторых ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти человека.

В статье указывается, что повышенному риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой.

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