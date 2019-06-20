Без визы, но за деньги - как для граждан Молдовы могут изменить въезд в ЕС

Гражданам государств, которые установили безвизовый режим с ЕС, придется заполнять электронный формуляр перед поездкой - подобная контрольная система может быть введена уже в 2021 году.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Европарламент решил вернуться к рассмотрению вопроса об усилении контроля за внешними границами ЕС. Таким образом, начиная с 2021 года, граждан стран, у которых уже есть безвизовый режим с Евросоюзом, могут проверять дополнительно.

Предполагается, что человек пред поездкой в ЕС должен будет заполнить анкету, его данные проверят, а потом дадут ответ - разрешен ему въезд в Шенгенскую зону или нет. Причем заполнение анкеты может быть платным, но стоить символической суммы.

Пока эти нововведения не коснутся Румынии и Болгарии. Они не входят в "Шенген", но считаются популярными направлениями для поездок среди граждан Молдовы.

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На сайте Европейского парламента во вторник появилась информация, которая поможет водителям путешествовать без границ по пространству Европейского Союза.

Авторы документа утверждают, что этот информационный гид станет подспорьем для туристов, а они будут информированы о всех необходимых мелких бюрократических процедурах.

Шенгенское пространство

Шенгенские правила, которые включают 26 европейских государств, подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, вошедшими в зону, и одновременно укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной.

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Также страны обязуются вести единую политику в отношении лиц, временно въезжающих в Шенгенскую зону, вести согласованный контроль на внешних границах и развивать трансграничное полицейское и судебное сотрудничество.

Для удостоверения личности в аэропортах, отелях или при полицейском контроле может требоваться паспорт или идентификационная карта государства-члена ЕС или страны, подписавшей Шенгенское соглашение.

В исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или общественному порядку, к примеру, при проведении важных политических саммитов или спортивных соревнований, пограничный контроль на внутренних границах между некоторыми странами Шенгенской зоны может восстанавливаться на ограниченный срок до 30 дней.

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