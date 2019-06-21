Это интересно для Молдовы - в Румынии проходит Blockchain саммит

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Блокчейн-саммит (Romania Blockchain Summit) проходит в Бухаресте во Дворце Парламента с 21 по 22 июня под патронажем Министерства связи и информационного общества, в партнерстве с представителями румынской индустрии блокчейнов и при участии Обсерватории и Технологического форума ЕС по технологии блокчейн.
Мероприятие обещает стать одной из самых важных конференций, посвященных инновационным технологиям в Юго-Восточной Европе, объединяющих государственный сектор, политиков, разработчиков, исследователей, новаторов местных и европейских предпринимателей.
Целью саммита в Румынии является обсуждение и определение лучших тематических исследований для реализации технологии блокчейн, подготовка пространства для связи спроса с предложением для проектов, разработанных на основе технологии блокчейна, создание среды, ведущей к новым партнерским отношениям, способным генерировать новые успешные проекты в индустрии блокчейнов.
Развитие диалога между государственными чиновниками, регулирующими органами и частным сектором - также одна из тем саммита.
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Ожидается, что известные люди из индустрии блокчейнов, разработчики, предприниматели, государственные чиновники и технологи присоединятся к конференции во Дворце Парламента в Бухаресте с 21 по 22 июня, чтобы поделиться идеями на европейском уровне.
Саммит, посвященный современным информационным технологиям, объединил ученых, исследователей и предпринимателей.
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