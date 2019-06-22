Социологи: каждая третья девушка соглашается на свидание ради бесплатной еды

Ученые выяснили, в каких случаях девушка согласится на свидание только ради еды, а не из-за чувств к мужчине.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Оказывается, каждая третья девушка соглашается на свидание только ради бесплатной еды. К такому выводу прищли американские социологи из Университета Азуса, сообщает журнал SPPS.

В опросе принимали участие сотен девушек. Социологи составили психологические портреты респондентов и проверили, насколько серьезно они относятся к свиданиям.

В ходе исследования было установлено, что 33% девушек хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть, а не из-за романтических чувств.

Специалисты установили тип женщин, которые чаще других соглашаются на свидания ради еды.

По словам социологов, у таких девушек есть определенный набор негативных качеств, называемых "темной триадой". В частности, они отлично манипулируют другими людьми, а также имеют низкий уровень эмпатии.

Согласиться на свидание ради бесплатной еды может девушка, которая страдает нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией, подчеркнул социолог Брайан Коллиссон.

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