Социологи: каждая третья девушка соглашается на свидание ради бесплатной еды

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Оказывается, каждая третья девушка соглашается на свидание только ради бесплатной еды. К такому выводу прищли американские социологи из Университета Азуса, сообщает журнал SPPS.
В опросе принимали участие сотен девушек. Социологи составили психологические портреты респондентов и проверили, насколько серьезно они относятся к свиданиям.
В ходе исследования было установлено, что 33% девушек хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть, а не из-за романтических чувств.
Специалисты установили тип женщин, которые чаще других соглашаются на свидания ради еды.
По словам социологов, у таких девушек есть определенный набор негативных качеств, называемых "темной триадой". В частности, они отлично манипулируют другими людьми, а также имеют низкий уровень эмпатии.
Согласиться на свидание ради бесплатной еды может девушка, которая страдает нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией, подчеркнул социолог Брайан Коллиссон.
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