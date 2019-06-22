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Кэтрин, герцогиня Кембриджская (слева) беседует с Меган, Герцогиней Сассекской

Меган Маркл решила конкурировать с Кейт Миддлтон в соцсетях

© AFP 2019 / PAUL ELLIS
Общество
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Супруга принца Гарри – в прошлом актриса, а ныне герцогиня, вступила в своеобразное соревнование с женой своего деверя – возможно будущей королевой.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Меган Маркл - герцогиня Сассекская, решила обогнать свою "заклятую" родственницу Кейт Миддлтон по количеству подписчиков в соцсетях, сообщает издание The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл
© REUTERS / Niall Carson/Pool
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Знакомая Меган Маркл, телеведущая Лиззи Канди рассказала, что герцогине Сассексой не нравится, что их с принцем Гарри аккаунт @sussexroyal набрал 8,7 миллиона подписчиков, в то время, как аккаунт герцога и герцогини Кембриджских @kensingtonroyal — 9,3 миллиона. Маркл даже пришлось нанять личного эксперта по социальным сетям, чтобы исправить ситуацию и обогнать их.

"Между ними существует конкуренция, и некоторые люди недовольны Меган, включая принца Филиппа", — добавила Канди. Телеведущая также вспомнила совет герцога Эдинбугского принцу Гарри о том, что с актрисами изменяют, а не женятся на них.

В начале июня сообщалось, что Меган Маркл вошла в список самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue. Герцогиню Кембриджскую в этот список не включили.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение покинуть благотворительную организацию Royal Foundation, которую они возглавляли совместно с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Согласно официальной версии, принц Гарри и Меган Маркл ушли из фонда, так как будущие роли их пары и принца Уильяма с Кейт Миддлтон сильно отличаются. Однако, по данным СМИ, причиной распада фонда могли стать натянутые отношения между братьями и их супругами.

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