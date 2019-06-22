Новый эксперимент: ученые разбросали кошельки с деньгами по городам мира

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Ученые, которые исследуют поведение людей, провели новое масштабное исследование, чтобы оценить уровень честности людей в разных обществах и в разных странах.

В новом эксперименте, отчет о котором был опубликован 20 июня в престижном научном журнале Science, американские и швейцарские ученые взяли за основу известный метод "потерянного кошелька". Объектом эксперимента стали жители 355 городов в 40 странах мира.

В каждой стране ученые выбирали до восьми крупных городов, в каждом из них на оживленной улице оставляли на видном месте якобы потерянные кошельки. В каждом кошельке находилась некоторая сумма денег и визитная карточка "владельца". Кроме того, там могли оказаться ключи и список покупок.

На графике - распределение честности населения по странам, выбранным для эксперимента. Внизу на шкале указан процент людей, вернувших кошельки в той или иной стране.

Согласно результатам исследования, выяснилось, что вопреки ожиданиям, люди чаще забирали себе кошельки с небольшими суммами, а крупные суммы чаще возвращали (в общем во всех странах вернули 72% кошельков с крупной суммой и всего 61% - с мелкой). Ученые считают, что это связано с нежеланием обычного человека признавать себя нечестным - это труднее сделать, когда нашедший человек понимает, что потеря денег стала серьезным ударом для владельца.

Кроме этих моральных факторов, на решение людей вернуть кошелек влияло то, насколько сложно было вернуть потерю, а также косвенные данные о том, насколько хозяин кошелька богат — например, список покупок. Также люди оценивали размер вреда от невозвращения — например, когда в кошельке находился ключ от дома.

Неожиданным результатом исследования оказался вывод, что на честность людей страх наказания не влияет. В местах, где были открыто установлены камеры наблюдения, хорошо заметные для прохожих, кошелек возвращали не чаще, чем в местах, где камер не было совсем.

Также ученые обратили внимание, что решившие вернуть кошелек люди крайне редко забирали себе часть найденных денег. Так поступили всего 2% из вернувших находку.

Что касается разницы между странами, то наибольший процент вернувших кошельки (до 85%) ожидаемо был в странах с высоким уровнем доходов населения - Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Дании и Швеции, а наименьший (от 8 и до 20%) — в Китае, Перу, и Кении.

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