18:47 22 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Bani, dolar, portmoneu

Новый эксперимент: ученые разбросали кошельки с деньгами по городам мира

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
Получить короткую ссылку
164 0 0

Таким образом исследователи хотят изучить феномен честности в поведении жителей разных стран.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Ученые, которые исследуют поведение людей, провели новое масштабное исследование, чтобы оценить уровень честности людей в разных обществах и в разных странах.

В новом эксперименте, отчет о котором был опубликован 20 июня в престижном научном журнале Science, американские и швейцарские ученые взяли за основу известный метод "потерянного кошелька". Объектом эксперимента стали жители 355 городов в 40 странах мира.

В каждой стране ученые выбирали до восьми крупных городов, в каждом из них на оживленной улице оставляли на видном месте якобы потерянные кошельки. В каждом кошельке находилась некоторая сумма денег и визитная карточка "владельца". Кроме того, там могли оказаться ключи и список покупок.

На графике - распределение честности населения по странам, выбранным для эксперимента. Внизу на шкале указан процент людей, вернувших кошельки в той или иной стране.

Согласно результатам исследования, выяснилось, что вопреки ожиданиям, люди чаще забирали себе кошельки с небольшими суммами, а крупные суммы чаще возвращали (в общем во всех странах вернули 72% кошельков с крупной суммой и всего 61% - с мелкой). Ученые считают, что это связано с нежеланием обычного человека признавать себя нечестным - это труднее сделать, когда нашедший человек понимает, что потеря денег стала серьезным ударом для владельца.

Монеты и купюры евро
© Fotolia / Pixelot
В Румынии мужчина купил шкаф и нашел там 95 тысяч евро

Кроме этих моральных факторов, на решение людей вернуть кошелек влияло то, насколько сложно было вернуть потерю, а также косвенные данные о том, насколько хозяин кошелька богат — например, список покупок. Также люди оценивали размер вреда от невозвращения — например, когда в кошельке находился ключ от дома.

Неожиданным результатом исследования оказался вывод, что на честность людей страх наказания не влияет. В местах, где были открыто установлены камеры наблюдения, хорошо заметные для прохожих, кошелек возвращали не чаще, чем в местах, где камер не было совсем.

Также ученые обратили внимание, что решившие вернуть кошелек люди крайне редко забирали себе часть найденных денег. Так поступили всего 2% из вернувших находку.

Что касается разницы между странами, то наибольший процент вернувших кошельки (до 85%) ожидаемо был в странах с высоким уровнем доходов населения - Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Дании и Швеции, а наименьший (от 8 и до 20%) — в Китае, Перу, и Кении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети
Модель решила дорого продать девственность: что думают ее коллеги
В Магнитогорске ищут конверты с деньгами, разбросанные неизвестным
Теги:
честность, деньги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Опасно ли ездить по мосту в Будештах - что говорит эксперт
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться