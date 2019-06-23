Гороскоп на сегодня и последнюю неделю июня: что нужно избегать

Астрологи утверждают, что сегодня будет непростой день, особенно для тех, кто привык доверять окружающим, руководствоваться советами больше, чем собственным здравым смыслом. Неплохо сложатся внешние обстоятельства. Не подведет чутье, опыт. Даже рядовые действия будут окрашены эмоционально, не исключены весьма противоречивые переживания.

С 24 по 30 июня - убывающая Луна, поэтому в последнюю неделю июня астрологи советуют избегать спешки и нервозности представителям всех знаков Зодиака. А сейчас подробно по каждому знаку.

Овен

Любое невнимание к вашей персоне будет воспринято как обида. Пересмотрите свое отношение к окружающим. Постарайтесь уделить время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу. Неделя принесет хорошие финансовые результаты или хорошие новости, связанные с деньгами.

Телец

Новый профессиональный контакт откроет шанс для более перспективной работы или бизнеса. Это будет хорошая неделя для развития новых деловых контактов, поиска новых клиентов или новых рынков.

Близнецы

Наступает благоприятное время, когда исполняются ваши желания, особенно это касается личной жизни, планирования семьи. Вы будете наслаждаться жизнью и любовью, что позволит вам избежать резких перепадов настроения

Рак

Вы можете получить запрос на поездку или неожиданно отправиться в путешествие. Интересным событием станут ваши контакты с людьми из разных городов и стран.

Лев

Можно рассчитывать на прибавку к зарплате, но придется вложить в дело немало сил и таланта. В конце недели вероятны проблемы с домашними, не относитесь к ним легкомысленно, они могут оказаться намного сложнее, чем вы думаете.

Дева

Девам важно не останавливаться на достигнутом. Не получив нужный результат, не стоит разочаровываться и жалеть себя — эта стратегия не приведет Дев к успеху и богатству. Возможно, мешают негативные установки или иные преграды, поэтому Девам нужно осмотреться по сторонам, выяснить, где скрыта проблема — и не останавливаться, так как движение вперед сейчас — залог уверенности и роста бюджета.

Весы

Избегайте составления планов, основанных на вашем обещании или непроверенной информации. Слова-пароли для достижения целей помогут прогнать апатичный настрой. Постарайтесь не спорить с начальством и не критиковать коллег. В семье не стоит все время подчиняться, с вашим мнением тоже должны считаться.

Скорпион

Если у вас есть проблемы со здоровьем, эта неделя будет полезна для лечения и восстановления.

Стрелец

Избегайте любых форм хитрости, интриг или манипуляций. Вы создадите проблему или ситуацию, которую вам будет трудно решить. Будьте мудры, дипломатичны и приспосабливайтесь к изменениям или новым людям в вашей жизни.

Козерог

Козероги на исходе июня могут сделать упор на авторитет. Им полезно укреплять свою рабочую репутацию, накапливать и развивать профессиональные навыки, выполнять данные другим обещания, связанные с финансами, отправляться в деловые поездки. Это крайне неподходящее время для того, чтобы задерживать платежи или брать деньги в долг.

Водолей

Водолеи, которым не чужд творческий подход, окажутся в ударе на этой неделе. Благоприятны дела, связанные с торговлей. В субботу ждите новостей от дальних родственников, они способны вам помочь в решении некой важной проблемы.

Рыбы

В течение недели у вас будут встречи или беседы с людьми из вашего круга родственников, связанные с деньгами, инвестициями, покупками или продажами, документами.Необходимо отслеживать состояние счетов, проверять, не забыты ли карты или кошелек после оплаты товара, внимательнее наблюдать, куда в целом уходит бюджет.

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