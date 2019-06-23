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Детское насилие

Престарелый педофил насиловал беспризорную девочку, которую приютил

CC0 / Pixabay / isabellaquintana
Общество
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Британец встретил беспризорную девочку в начале нулевых, девушка рассказала о его преступлении в 2017 году.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. К 16 годам лишения свободы приговорили в Британии престарелого педофила, который пять лет насиловал несовершеннолетнюю, передает издание "Эхо Ливерпуля".

Арест
© Facebook / Primaria Municipiului Pitesti
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Британец встретил беспризорную девочку в начале нулевых. Она продавала цветы на кладбище, чтобы как-то свести концы с концами. 

Как отмечает издание, ребенок жил в семье с родителями-наркоманами. Бывало, что она не могла даже поесть - девочке приходилось ловить муравьев, чтобы перекусить.

Житель городка Меллинг, 75-летний Уильям Бреснахан, приютил ребенка, позволил ему остаться в своем доме. Однако за это он вступал с несовершеннолетней в сексуальные отношения. На тот момент девочке было 11 лет.

​"Он использовал ребенка для собственного сексуального удовлетворения, не обращая внимания ни на его чувства в то время, ни на дальнейшие последствия и душевную травму, которую он нанес девочке", - отметили в суде.

Жертва педофила считала его своим покровителем. О преступлении она рассказала только в 2017 году.

Во время вынесения приговора девушка кричала в суде: "Да, гниль!"

Инспектор полиции Кэтри Уолш, раследовавшая это дело, оценила смеслость девушки, которая поборола все свои страхи и комплексы, рассказав о преступлении Бреснахана.

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