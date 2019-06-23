Отдыхающим из Молдовы на заметку - пляжи в Одессе признали безопасными

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В Одессе опубликованы результаты лабораторных исследований проб морской воды со всех городских пляжей. По результатам исследований вода вода соответствует нормативным требованиям.

Таким образом, по официальному заключению специалистов, купаться в море в черте города Одессы на сегодняшний день безопасно.

Ранее морскую воду на анализ брали 10 июня. Тогда ученые просили одесситов воздержаться от купания на четырех городских пляжах — на Фонтане и в Лузановке.

В начале месяца вода в Одесской акватории изменила цвет. Директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров сообщил, что это связано с цветением пенообразующих водорослей Nodularia spumigena, сообщают местные СМИ.

ТОП-5 самых популярных курортов под Одессой у молдаван.

© Sputnik / R. Yakimenko Солнце, море, пляж, шезлонги...Что еше нужно для "лежачего отдыха"?

Затока

Крупнейший морской курорт в Одесской области обеспечен 10-километровым морским побережьем и 4-километровым побережьем Днестровского лимана. Огромный плюс Затоки — транспортное сообщение. Сюда легко доехать и на такси и на автобусе и на электричке. Отсюда организовываются прогулочные морские прогулки, морская рыбалка.В 20 километрах от Затоки — Белгород-Днестровский с его крепостью и старыми церквями, а также областной центр.

Сергеевка

Сюда, на лечебные грязи едут поправлять здоровья. Здесь же находится крупнейший центр детского отдыха и санаторного лечения.

К морю здесь добраться не так легко. Можно, конечно, заплатить и преодолеть километровый лиман на катере. Отдых здесь в два раза дешевле, чем в Затоке. Стоимость ночлега у частников здесь стартует от 50 гривен в сутки. На базе отдыха можно найти место за 70 гривен.

Лебедевка

Известным центром профсоюзного отдыха с советских времен остается Лебедевка. Добраться сюда можно только немногочисленными автобусами. На машине ехать сюда и долго и некомфортно, в виду бездорожья.

Цены здесь такие же, как и в Сергеевке, с одной поправкой, что к морю добираться не нужно, да и море — едва ли не самое чистое на украинском побережье.

Приморское

Этот поселок находится у самого гирла Дуная. Тем не менее, это популярный курортный поселок для населения юга области. Именно сюда едут из Измаила, Рени, Болграда, Килии, с южной части Молдовы.

Особенностью этого курорта является близость к "местной венеции" — молдавского села Вилково. Здесь уникальная кухня, мультикультурное население, удовлетворительный сервис, и даже такая себе ночная жизнь.

Каролино-Бугаз

Самый старый курорт под Одессой. Преимущество Каролино-Бугаза перед Затокой только в цене. Здесь все в разы дешевле. Место в комнате можно получить за 60 гривен, кровать на базе отдыха — от 100 гривен. Море здесь с широким и огромным пляжем.

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