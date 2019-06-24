Мексиканский военный флот готовится отразить опасное нашествие

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Министерство военно-морского флота Мексики направит 52 миллиона песо (2,7 миллиона долларов) на борьбу с водорослями, которые в буквальном смысле "захватили" ряд известных курортных зон латиноамериканской страны, сообщила в понедельник местная пресса.

Эта проблема появилась в конце апреля, когда морские бурые водоросли саргассум начали появляться в районе Карибского побережья Мексики. С тех пор коммунальные службы каждый день убирают с пляжей тонны водорослей, но пока остановить их приток не удалось, а между тем, такая ситуация может ударить по туризму в этом районе Мексики.

"Будут направлены 52 миллиона песо, чтобы встретить прибытие водорослей. Будут применены "саргасеры" (специальные суда, оборудованные для сбора водорослей) в течение одного или двух месяцев", - сказал глава министерства Рафаэль Охеда Дуран.

При этом он отметил, что эти суда будут построены за счет выделенных средств самим министерством без привлечения частных компаний.

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