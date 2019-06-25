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Сбор урожая черешни и вишни

Житель Молдовы воровал фрукты в чужом саду в Италии - упал, больница, срок

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Эта нелепая история с воровством фруктов произошла в Парме.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Житель Молдовы залез в чужой сад в итальянской Парме и пытался обчистить фруктовое дерево. Однако, не удержавшись на ветвях, свалился и сломал ногу, сообщает Gazzetta di Parma.

Хозяева, обнаружив незадачливого воришку, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие карабинеры выяснили, что 31-летний мужчина уже был судим за другое правонарушение и должен был находиться под домашним арестом.

Любовь к витаминам подвела нашего соотечественника, заставив его покинуть дом, в котором он ждал суда, и отправиться на поиски фруктов.

Житель Молдовы арестован, ему изменили меру пресечения. До суда он останется за решеткой.

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