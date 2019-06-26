Будет горячо: Европу накрывает волна 40-градусной жары

Изнуряющая жара пришла Европу, температура воздуха во Франции, Германии, Испании на этой неделе достигнет 40 градусов, в Греции предупреждают о возможном риске пожаров.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. О том, какие какие советы дают европейские специалисты, чтобы легче перенести жаркую погоду, – в обзоре РИА Новости.

Готова ли Франция к жаре?

Во вторник в 65 французских департаментах объявлен оранжевый (предпоследний) метеорологический уровень опасности из-за сильной жары. Согласно данным метеорологической службы Meteo France, в ряде регионов страны температура достигнет 40 градусов.

По прогнозам метеорологов, пик жары придется на четверг и пятницу, когда столбик термометра местами поднимется выше 40 градусов. Ночью температуры не будут опускаться ниже 20 градусов, а где-то и 23-25. Ожидается, что аномально высокие дневные температуры будут держаться вплоть до выходных.

Во Франции действует план, который призван снизить последствия жары: мобилизованы несколько французских министерств, в частности, минздрав, министерство спорта, министерство образования, министерство труда и МВД.

Особые рекомендации были даны медицинским и образовательным учреждениям, яслям, домам престарелых и работодателям в связи с возрастающими рисками в период жары.

Из-за жары ряд работодателей меняют расписание и предлагают работникам, которые трудятся на свежем воздухе, например, аграриям или людям, задействованным на стройке, начинать рабочий день раньше (пока еще температура не слишком высокая), чтобы раньше закончить работать.

В связи с погодными условиями министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил о переносе экзаменов в колледжах с 27-28 июня на начало следующей недели (1-2 июля), когда прогнозируется понижение температуры. Преподаватели также поднимают вопрос о возможности закрытия школ в дни, когда температура, будет особенно высокой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как люди спасаются от жары в Кишиневе

По решению парижской мэрии, ряд парков столицы, которые обычно закрываются в вечерние часы, теперь открыты ночью.

На сайте министерства здравоохранения Франции содержится ряд простых рекомендаций, которые следуют соблюдать в жару: пить воду, не дожидаясь, пока наступит чувство жажды, отказаться от употребления алкоголя, кофе и сладких газированных напитков, тяжелой пищи и сделать выбор в пользу фруктов и овощей. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки, а если и заниматься спортом, то уж точно не на солнце.

Германия: есть рекорд!

Жаркая погода установилась и Германии - на протяжении последних недель температура держится в районе 35 градусов, в середине недели обещают потепление до 40. Метеорологи заговорили о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух охлаждается не более чем до 20 градусов. Подобной жары в июне не наблюдалось с момента начала ведения подробных метеозаписей в 1881 году.

Для того, чтобы перенести аномальную погоду, специалисты советуют немцам пить много воды и сократить употребление алкогольных напитков, прежде всего любимого в стране пива.

С начала месяца купальни и открытые бассейны в ФРГ переполнены - после начала школьных каникул дети с родителями, которые остаются в городах, предпочитают проводить время у воды.

Бельгия: туристы должны быть внимательнее

Температура воздуха в Бельгии, по прогнозам метеорологов, в ряде районов в середине недели прогреется до 34-37 градусов, в целом по стране будет держаться в районе 30 градусов, за исключением морского побережья, где будет прохладнее.

Из-за высоких температур уже поступают сообщения, что на ряде участков дорог деформируется асфальтное покрытие, чаще происходят поломки и задержки поездов. Власти городов Брюгге, Остенде и Антверпена временно запретили из-за жары катать туристов на каретах.

Жара в Испании

В среду так называемая "волна жары" - первая в этом году - придет на Пиренейский полуостров, прогнозирует испанское Государственное метеорологическое агентство Aemet. На большой части территории столбики термометра днем не опустятся ниже 35 градусов, а в некоторых районах превысят 40 градусов. Ночью, как прогнозируется, они не будут опускаться ниже 20 градусов (а в некоторых районах ниже 25 градусов).

В районе долины реки Эбро, в Аранхуэсе (провинция Мадрид) и в провинции Толедо ожидается до 42 градусов. "Волна жары" минует только северные районы - Галисию, Астурию и Кантабрию. По прогнозам, высокая температура продержится шесть дней – до вторника следующей недели. В последние годы "волны жары" приходят в Испанию каждое лето. Самая продолжительная – 26 дней – была в июле 2015 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Минздрав Испании, как и Франции, советует в эти дни пить больше воды, не употреблять напитки, содержащие кофеин и сахар, алкоголь, есть легкую пищу, стараться находиться в прохладных местах, не заниматься спортом на улице в наиболее жаркие часы.

Греция: риск пожаров возрастает

В Греции в течение всего лета температура воздуха редко опускается ниже 30 градусов по Цельсию. В этом году такая погода стоит уже почти три недели, однако с 22 июня пришла "настоящая" жара – столбики термометров в выходные дни поднялись до 35-39 градусов.

Волна горячего воздуха пришла из Африки. Метеорологи прогнозируют, что 35-36 градусов будет до пятницы в ряде районов Греции.

Что касается столичного региона Аттика, то здесь со вторника воздух будет прогреваться до 32 градусов при сильном ветре. Генеральный секретариат гражданской защиты предупредил в связи с этим о высоком риске пожаров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Врачи советуют в жаркую погоду носить легкую, светлую, просторную одежду, не находиться на солнце, держаться в тени, а при возможности – в кондиционированном помещении и обязательно пить больше воды.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK