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Африка: рост населения грозит превратить континент в пустыню к концу века

© AFP 2019 / Karim Sahib
Общество
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Выводы исследователей идут вразрез с программой устойчивого развития ООН.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Продолжающийся рост населения Африки приведет к резкой деградации экосистем в большинстве ее стран из-за резкого роста плотности населения и хищнической эксплуатации природных ресурсов. Об этом пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Наши выводы идут вразрез с программой устойчивого развития ООН. Она просто не включает в себя меры, помогающие ограничить численность и плотность населения", — заявил Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

По текущим прогнозам ООН, население планеты уже к середине столетия приблизится к отметке в 9,9 миллиарда, и в 2053 году оно перешагнет через 10 миллиардный рубеж. Большая часть этого роста придется на Африку – число ее жителей вырастет до 2,5 миллиарда. При этом, американцев станет больше всего на 223 миллионов, азиатов – на 900 миллионов, а европейцев станет меньше на примерно 12 миллионов.

Деревня в Африке
© Sputnik / Файед Эль-Гезири
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Как считают эксперты неправительственной организации PRB, главной социодемографической проблемой планеты станет то, что этот прирост населения придется на самые слаборазвитые государства Земли, уже испытывающие проблемы с экологией, инфраструктурой и обеспечением своих граждан самыми простыми бытовыми нуждами.

Брэдшоу и его коллега Энрико ди Минин (Enrico di Minin) из университета Хельсинки (Финляндия) собрали уже имеющиеся статистические данные по тому, как менялась плотность населения и прочие демографические показатели на континенте, и сопоставили их с тем, как ухудшалась экологическая обстановка в разных уголках Африки. Эту информацию ученые объединили с прогнозами ООН на следующие сто лет и выделили те факторы, которые сильнее всего будут влиять на состояние экосистем и темпы вымирания животных.

"Наши расчеты показывают, что сильнее всего экологическая обстановка зависела от одного параметра, плотности населения. Это означает, что самые населенные страны Африки уже пострадали и в будущем еще сильнее пострадают от деградации окружающей среды. Есть и приятные исключения – Ботсвана, ЦАР, Намибия и Конго выступили в этом отношении лучше, чем их соседи", — сказал Брэдшоу.

По его словам, сильнее всего от перенаселения и его экологических последствий пострадают не страны экваториальной Африки, где численность населения будут расти быстрее всего, а ЮАР, Свазиленд и ряд государств на севере континента – Марокко, Алжир и Гана.

Октав - молдаванин в северной Африке
© Sputnik / Rodion PROCA
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Что интересно, уровень ВВП почти не влиял на то, как сильно менялась экологическая обстановка, как и общая структура экономики. С другой стороны, уменьшение имущественного расслоения и рост благосостояния населения не замедляли, а ускоряли разрушение экосистем и вымирание животных.

С одной стороны, это противоречит некоторым устоявшимся представлениям о том, как экономика, эффективность производства и экология зависят друг от друга, а с другой, как отмечает ди Минин, полностью соответствует тому, как поменялось состояние природы в развивающихся странах Азии, недавно переживших схожие демографические процессы.

Все это, как считают оба демографа, говорит о том, что экосистемы Африки будут обречены на деградацию и почти полное разрушение, если ООН продолжит игнорировать эти тренды и не будет пытаться ограничивать прирост численности населения в этих странах.

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