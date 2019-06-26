Африка: рост населения грозит превратить континент в пустыню к концу века

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Продолжающийся рост населения Африки приведет к резкой деградации экосистем в большинстве ее стран из-за резкого роста плотности населения и хищнической эксплуатации природных ресурсов. Об этом пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Наши выводы идут вразрез с программой устойчивого развития ООН. Она просто не включает в себя меры, помогающие ограничить численность и плотность населения", — заявил Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

По текущим прогнозам ООН, население планеты уже к середине столетия приблизится к отметке в 9,9 миллиарда, и в 2053 году оно перешагнет через 10 миллиардный рубеж. Большая часть этого роста придется на Африку – число ее жителей вырастет до 2,5 миллиарда. При этом, американцев станет больше всего на 223 миллионов, азиатов – на 900 миллионов, а европейцев станет меньше на примерно 12 миллионов.

Как считают эксперты неправительственной организации PRB, главной социодемографической проблемой планеты станет то, что этот прирост населения придется на самые слаборазвитые государства Земли, уже испытывающие проблемы с экологией, инфраструктурой и обеспечением своих граждан самыми простыми бытовыми нуждами.

Брэдшоу и его коллега Энрико ди Минин (Enrico di Minin) из университета Хельсинки (Финляндия) собрали уже имеющиеся статистические данные по тому, как менялась плотность населения и прочие демографические показатели на континенте, и сопоставили их с тем, как ухудшалась экологическая обстановка в разных уголках Африки. Эту информацию ученые объединили с прогнозами ООН на следующие сто лет и выделили те факторы, которые сильнее всего будут влиять на состояние экосистем и темпы вымирания животных.

"Наши расчеты показывают, что сильнее всего экологическая обстановка зависела от одного параметра, плотности населения. Это означает, что самые населенные страны Африки уже пострадали и в будущем еще сильнее пострадают от деградации окружающей среды. Есть и приятные исключения – Ботсвана, ЦАР, Намибия и Конго выступили в этом отношении лучше, чем их соседи", — сказал Брэдшоу.

По его словам, сильнее всего от перенаселения и его экологических последствий пострадают не страны экваториальной Африки, где численность населения будут расти быстрее всего, а ЮАР, Свазиленд и ряд государств на севере континента – Марокко, Алжир и Гана.

Что интересно, уровень ВВП почти не влиял на то, как сильно менялась экологическая обстановка, как и общая структура экономики. С другой стороны, уменьшение имущественного расслоения и рост благосостояния населения не замедляли, а ускоряли разрушение экосистем и вымирание животных.

С одной стороны, это противоречит некоторым устоявшимся представлениям о том, как экономика, эффективность производства и экология зависят друг от друга, а с другой, как отмечает ди Минин, полностью соответствует тому, как поменялось состояние природы в развивающихся странах Азии, недавно переживших схожие демографические процессы.

Все это, как считают оба демографа, говорит о том, что экосистемы Африки будут обречены на деградацию и почти полное разрушение, если ООН продолжит игнорировать эти тренды и не будет пытаться ограничивать прирост численности населения в этих странах.

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