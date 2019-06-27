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Фрагмент Янтарной комнаты Большого Екатерининского дворца

Найдем Янтарную комнату в конце июня: обещание сдержать не удалось - видео

© Sputnik / М. Дмитриев
Общество
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Очередная попытка обнаружить похищенное нацистами сокровище не увенчалась успехом.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Автором оптимистического прогноза был представитель музея Второй мировой войны в польских Мамерках Бартоломей Плебаньчик.

Восстановленная часть Янтарной комнаты в Екатерининском дворце в Пушкине
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
В июне 2019-го возможна сенсация: обнаружение Янтарной комнаты - фото, видео

Он заявил, что в местном лесу, где в о время Второй мировой войны находился бункер командования немецких сухопутных войск, удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, к которой никто не приближался более 70 лет.

Вынув грунт и срубив перекрывавшее вход огромное дерево, дверь открыли и спустили туда видеокамеру. Обследовав таким образом технический тоннель, сотрудники музея убедились, что путь открыт, не таит опасности и продолжили его обследование.

Через некоторое время с трудом сдвинув крышку люка, музейщики обнаружили, что на глубине около полутора метров находится плотный слой земли.

Однако раскопки показали, что и на этот раз найти Янтарную комнату не получилось.

Тем не менее искатели Янтарной комнаты не отчаиваются.

"У нас теперь есть георадар, и мы продолжим поиски", - сказал Плебаньчик. "На этой территории есть ещё много ходов, колодцев, ведущих к бункеру, и мы продолжим работу. Это наша работа и наше хобби", - добавил он.

Янтарная комната (панели, украшения и панно) создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков. 

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